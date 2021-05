Księża odwiedzają chorych. "Jestem zbyt słaby, żeby iść do kościoła"

Fot. pixabay.com / Senlay (CC0 domena publiczna)

Raz w miesiącu z Komunią Św. do chorych przychodzą kapłani. To okazja dla tych, którzy nie mogą spowiadać się lub uczestniczyć we Mszy Św., by przyjąć sakramenty w domu.

Proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie salezjanin ks. Mariusz Wencławek odwiedza swoich parafian. Dla niektórych to jedyna szansa na przyjęcie Komunii Świętej.



- Zawsze wyglądam księdza, bo już od dawna choruję. Mi się wydaje, że niedługo koniec. - Uważam, że powinno się przyjmować Komunię, być u spowiedzi. Jestem zbyt słaby, żeby iść do kościoła i tam to robić - mówią wierni.



Ks. Mariusz Wencławek przyznaje, że po wizycie nie jest tak, że od razu odzyskuje się zdrowie fizyczne.



- Wiele osób, nawet że nie jest to całkowite odwrócenie choroby i cierpienia, to dużo łatwiej im się przeżywa kolejne tygodnie i dni z tym cierpieniem, które ich dotyka. Myślę, że to dla tej całej rodziny, która może towarzyszy w czasie choroby, jest też takim świadectwem wiary. Często dla osób, które może same już zapomniały o sakramentach świętych, to jest takie przypomnienie, kiedy starsza osoba, babcia czy może mama, prosi o wizytę duszpasterska księdza, spowiada się - mówi Wencławek.



Księża odwiedzają chorych przeważnie w pierwsze piątki i soboty miesiąca.