Katolicy świętują Wniebowstąpienie Pańskie

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Dziś Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Choć miało to miejsce 40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, to ze względu na wolne od pracy katolicy w Polsce obchodzą ten dzień w niedzielę, po to by móc liczniej uczestniczyć w uroczystościach.

Od 2004 r. w Polsce zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną.



- Ta uroczystość cały czas wpisuje się w świętowanie Paschy. Jest wspomnieniem tego wydarzenia i chociaż nie wspominamy go w Polsce stricte 40 dni po Zmartwychwstaniu, bo to minęło w czwartek, przenosimy uroczystość na niedzielę, żeby móc popatrzeć oczmi wiary na Jezusa, który wstępuje do nieba - mówi ks. Daniel Grocholewski z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata.



Symbolika jest prosta - dodaje ks. Grocholewski. - Jezus idący do Ojca pokazuje nam drogę. Pokazuje, że są dla nas rzeczy o wiele trwalsze, ważniejsze, piękniejsze, cudowniejsze niż to, co mamy wokół siebie.



Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest ustawowym dniem wolnym przypadającym w czwartek m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, czy Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Szwajcarii, Belgii i Austrii.