Rak jajnika nie musi być wyrokiem

Na rynku wydawniczym ukazała się książka pt. „Jak Motyl. Odczarować mity”. Jest to opowieść siedmiu Polek z rakiem jajnika, korzystających ze zdobyczy nowoczesnej medycyny. Pokazuje również, że życie z rakiem ma wiele jasnych kolorów. Ich relacjom towarzyszą rozmowy z ginekologami onkologami.

Rak jajnika może nie dawać żadnych objawów. Dziś coraz częściej jest chorobą przewlekłą - dodała prof. Chudecka-Głaz. - Przewlekłość tego schorzenia była możliwa dzięki temu, że wprowadziliśmy nowe terapie. W związku z tym pacjentki żyją dłużej. I jak rozmawiamy z pacjentką, że jest to choroba poważna, przewlekła i będzie musiała spędzić wiele lat leczenia, to jest pewien pozytywizm w tej złej nowinie.





- Komórka nowotworowa często rozwija się, kiedy dochodzi do błędów w kodzie genetycznym - mówi prof. Anita Chudecka-Głaz, kierującą Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. - Natomiast w przypadku mutacji, to z czym mamy do czynienia u pacjentek z rakiem jajnika, ten gen jest uszkodzony, ma mutacje. Takie mutacje mogą mieć charakter germinalny, tzn. że ta mutacja jest dziedziczona. Mogą też być mutacje somatyczne, występują tylko i wyłącznie w guzie i nie są dziedziczone - powiedziała prof. Chudecka-Głaz.Medycy oraz bohaterki książki pt. „Jak Motyl. Odczarować mity” pod redakcją Doroty Bardzińskiej i Katarzyny Pinkosz, dostępnej bezpłatnie w Internecie zalecają profilaktyczne badania pozwalające na wczesne wykrycie raka jajnika.