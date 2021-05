Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeden test na 23 dał wynik pozytywny - wciąż spada liczba zakażonych koronawirusem.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2167 nowych przypadkach Covid-19 z ubiegłej doby. Wykonano prawie 49 tysięcy testów. Zmarło 55 osób, z czego 34 miały choroby współistniejące.



Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że liczba nowych zakażeń się zmniejsza. - To o 43 procent mniej niż w ubiegłą niedzielę, porównując tydzień do tygodnia. Zobaczymy, co będzie w następnych dniach. Obyśmy nie zapomnieli, że koronawirus jest wśród nas - powiedział Kraska.



W Szczecinie potwierdzono 23 nowe zachorowania, w całym regionie 73. W całym kraju wyzdrowiało ubiegłej doby 5,5 tys. osób.