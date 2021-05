Naloty w Strefie Gazy. Rośnie liczba ofiar

Kolejne organizacje pomocowe apelują o umożliwienie dotarcia do poszkodowanych w Strefie Gazy. Po nocnych izraelskich nalotach liczba ofiar wojny w palestyńskiej enklawie wzrosła do 174, a rannych jest kilkaset osób. Tysiące pozostały bez dachu nad głową.

ONZ szacuje, że od początku konfliktu swoje domy w Gazie opuściło co najmniej 10 tysięcy osób. Większość z nich schroniła się w szkołach lub meczetach, ale nie mają tam stałego dostępu do wody czy środków czystości, a w Gazie szerzy się koronawirus.Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wysłał na miejsce swoich przedstawicieli, ale wjazd pomocy humanitarnej do Gazy na razie nie jest możliwy. - To jest ogromna eskalacja przemocy. Nasz zespół nie jest w stanie się poruszać. Wstrzymanie przemocy jest niezbędne, byśmy mogli dotrzeć do poszkodowanych, ocenić ich potrzeby i udzielić pomocy - mówi Mirjam Muller z ICRC.Strefa Gazy jest najgęściej zaludnionym miejscem na ziemi. Na małym obszarze mieszka ponad 2 miliony osób. Wjazd do enklawy został obecnie zamknięty przez Izrael. Przejście graniczne od strony Egiptu także jest zamknięte, a w ostatnich godzinach przepuszczono jedynie niewielki konwój z pomocą.ONZ szacuje, że do tej pory konflikt zniszczył co najmniej 200 domów i 24 szkoły w Gazie.