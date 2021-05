Gigantyczny korek na dojeździe do Węzła Kijewo [AKTUALIZACJA]

Węzeł Szczecin Dąbie, droga A6 kierunek Goleniów. Fot. GDDKiA Węzeł Szczecin Dąbie, droga A6 kierunek Goleniów. Fot. GDDKiA

Kończy się weekend, dlatego kierowcy tłumnie wracają do domów.

Godzina 16.00

Już 10 kilometrów ma kolejka aut w kierunku Węzła Kijewo. Kierowcy zatrzymują się przed Węzłem Rzęśnica. Trwają powroty turystów znad morza. Na antenie Radia Szczecin jak zawsze polecamy objazdy.



Utrudnienia w drodze do Węzła Kijewo rosną z godziny na godzinę. Można powiedzieć, że to przedsmak tego, co będzie się działo w zbliżające się wakacje. O tej porze zalecamy wam zjechać z drogi ekspresowej S3 albo na Węźle Goleniów Południe w kierunku Lubczyny albo za Kliniskami Małymi w kierunku Pucic. Dalej zarówno w pierwszym jak i drugim wariancie droga do Szczecina prowadzi przez Załom, Osiedle Kasztanowe i Dąbie.



Kierowcy którzy stoją w korku na S3 stracą tam ponad godzinę.



Godzina 15.00

Nie jest to łatwe niedzielne popołudnie, bo kierowcy zwalniają już za Węzłem Rzęśnica w kierunku Węzła Kijewo. Korek ma tam ponad 7 kilometrów długości. Dzwonicie do nas pod 510 777 222.



- Dzwonię z A6, jadę w kierunku Gdańska. Natomiast w kierunku Szczecina jest korek między Rzęśnicą a Kijewem. Jeśli ktoś może, niech omija - informuje nas słuchacz.



Przejazd od Węzła Rzęśnica do Węzła Kijewo zajmuje godzinę. Jedynym rozwiązaniem dla kierowców o tej porze będzie trasa przez Załom i Osiedle Kasztanowe do ulicy Goleniowskiej w Dąbiu. Dalej Estakadą Pomorską oraz ulicą Gdańską można już przejechać.