Przygotowania do układania Baltic Pipe w morzu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Rotterdamie trwają przygotowania największego statku, który będzie układał gazociąg Baltic Pipe na dnie Bałtyku. Trzeba położyć w morzu 270 kilometrów rur.

Część morska budowy Baltic Pipe ma być zakończona jeszcze w tym roku - mówi Iwona Dominiak z Gaz Systemu. - Ten statek to jeden z największych statków naszego wykonawcy firmy Saipem. Statek w tej chwili się okrętuje, przygotowuje, wyposaża w materiały. Trwają testy urządzeń, kompletuje się załoga. Pod koniec czerwca statek wyruszy w morze.



Statek ma układać trzy kilometry gazociągu w morzu w ciągu doby. - Statek jest ogromny, może na nim przebywać nawet 700 osób. Tam jest cała infrastruktura potrzebna do życia na statku w czasie układania gazociągu, ponieważ układanie gazociągu odbywa się w sposób ciągły. Jak statek wyruszy w morze to już będzie w sposób ciągły układał gazociąg, spawał rury w środku na montażowni i te rury będą spuszczane etapami do morza - tłumaczy Dominiak.



Oprócz głównej jednostki, przy budowie Baltic Pipe będą pracować jeszcze dwa statki. Oddanie gazociągu jest planowane na 1 października przyszłego roku.