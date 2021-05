Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital Wojskowy wraz z Przychodnią w Szczecinie nie jest placówką covidową - zdecydował wojewoda zachodniopomorski.

Normalnie działa już izba przyjęć, oddziały, laboratoria, odbywają się też planowe zabiegi, przyjmowani są pacjenci. Ozdrowieńcy zostali wypisani do domów, chorzy natomiast zostali przeniesieni do innych placówek covidowych.



W ciągu ostatnich dni wszystkie oddziały i pomieszczenia szpitalne zostały zdezynfekowane. Każdy z pacjentów, który teraz zostanie przyjęty do szpitala poddawany będzie testom na obecność koronawirusa. Wciąż jednak obowiązuje zakaz odwiedzin w szpitalu.



109. Szpital Wojskowy był placówką covidową od Wielkiej Soboty, 3 kwietnia czyli przez 6 tygodni. W tym czasie przyjął ok. 250 pacjentów zarażonych koronawirusem.