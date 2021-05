Żołnierze "dwunastki" najlepszymi wojownikami w kraju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Żołnierze 12. Dywizji Zmechanizowanej wygrali Mistrzostwa Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie.

Mundurowi z "Błękitnej" Brygady zdobyli 3 złote, 3 srebrne oraz 2 brązowe medale. W kategorii do 93. kilogramów swojego rywala w finale pokonał kapral Michał Piwowarski ze Szczecina.



Popularny "Piwo" ucieszył się z sukcesu oraz ze wsparcia jednostki w rozwoju jego pasji, jakim są sztuki walki.



- Kluczowa umiejętność to myślę poza tym, że żołnierz musi biegać, strzelać i być sprawnym to, że musi walczyć wręcz. Nie zawsze jest możliwość używania broni czy sprzęty na polu bitwy - mówił Piwowarski.



Major Rafał Zieliński - Szef Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu 12. Dywizji Zmechanizowanej podkreślał, że jednostka koncentruje się na rozwoju w różnych dyscyplinach.



- To nie tylko walka o bliskim kontakcie, w skład Mistrzostw Wojska Polskiego wchodzi 10 konkurencji, są to konkurencje biegowe, mamy pływaków, przełajowców i strzelców na bardzo wysokim poziomie. Jest coś takiego, jak pokonywanie ośrodka sprawności fizycznej, czyli ten słynny tor przeszkód - wymieniał Zieliński.



Puchar od generała Jarosława Miki, dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych odebrał generał dywizji doktor Dariusz Parylak.