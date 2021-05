RSnW: Przełomowy sezon, w którym zabrakło instynktu łowcy

Piłkarze Pogoni Szczecin z brązowym medalem zakończyli zmagania w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Poczynania Portowców podsumowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Dziennikarz sportowy Radia Szczecin Artur Dyczewski podkreśla, że granatowo-bordowi do pewnego momentu mieli nawet szanse na tytuł.- Tu się nagle okazuje finisz rozgrywek, że tracimy też okazję na to wicemistrzostwo, znowu gdy nie wygrywamy meczu w Mielcu, nie wygrywamy meczu w Szczecinie z Wartą, i w Lubinie z Zagłębiem. Za chwilę Raków wygrywa i znowu była taka złość, bo była znowu taka okazja na ten srebrny medal - dodaje Dyczewski.Piętą Achillesową drużyny trenera Kosty Runjaica jest słabo obsadzona pozycja napastnika - ocenia były piłkarz i trener Pogoni Szczecin Mariusz Kuras.- Będzie to akurat kosztowało dużo pracy, akurat tutaj Darka Adamczuka, żeby sprowadzić takiego killera, który będzie wykańczał tę sytuację, ponieważ wiemy, że Kurzawa potrafi rzucić piłkę na punkt. Musiałby być ktoś tam, kto będzie kończył - tłumaczy Kuras.Przed Portowcami występy w Europa Conference League. To nowe rozgrywki, których granatowo-bordowi nie mogą się obawiać - dodaje Jarosław Marendziak, dziennikarz Telewizji Polskiej.- Pamiętajmy, że te rozgrywki się mocno zmieniają. Generalnie powinniśmy mieć rywala, który jest absolutnie w zasięgu Pogoni i powinniśmy tutaj stawiać taką tezę, że tę rundę trzeba przejść niezależnie od tego, że czekaliśmy na to 20 lat - tłumaczy Marendziak.Piłkarze Pogoni Szczecin do treningów wrócą w czerwcu. Również za miesiąc poznają swoich rywali w II rundzie europejskich pucharów.