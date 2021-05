Petycja do premiera w sprawie cen wody

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zachodniopomorscy samorządowcy wciąż spierają się o ceny za wodę i ścieki. W Kołobrzegu zbierane są podpisy przeciwko ujednoliceniu cen.

Władze Kołobrzegu mówią "nie" dla opracowywanej przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany w ustawie o zbiorowym dostarczaniu wody i ścieków. Zakłada ona, że wszystkie samorządy korzystające z jednego przedsiębiorstwa wodociągowego zapłacą jednakową stawkę. Na takie rozwiązanie nie chcą zgodzić się władze Kołobrzegu.



Jak mówi prezydent miasta Anna Mieczkowska, w każdej gminie w powiecie oznaczałoby to obniżki, natomiast w samym Kołobrzegu cena wzrosłaby o prawie 4 złote.



- Cenię sobie bardzo relacje dobrosąsiedzkie, ale uważam, że w tym konkretnym przypadku, każdy niech płaci za siebie - mówi Mieczkowska.



Z kolei wójt gminy Siemyśl Marek Dołkowski uważa, że to dotychczasowe propozycje taryf proponowane przez kołobrzeskie wodociągi są niesprawiedliwe dla jego miejscowości.



- Ta propozycja jest w tej chwili o 6 złotych większa, ale są gminy naszego powiatu, gdzie ta podwyżka jest prawie o sto procent - mówi Dołkowski.



Władze Kołobrzegu utworzyły petycję w sprawie wstrzymania prac nad zmianami przepisów w sprawie rozliczeń wodno-kanalizacyjnych, która ma trafić do premiera. Podpisy zbierane są w kołobrzeskim ratuszu.