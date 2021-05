Władze Kołobrzegu rozdają flagi

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dwa tysiące flag z herbem Kołobrzegu planują rozdać miejscowe władze. Wszystko z okazji 766. rocznicy uzyskania praw miejskich.

Flagi z uchwytem do przypięcia np. do samochodu już można odbierać w wyznaczonych punktach - mówi Paulina Żupaniec-Łochocka z Urzędu Miasta w Kołobrzegu.



- Flagi można otrzymać na stacji paliw komunikacji miejskiej, w punkcie informacji turystycznej w Ratuszu Miejskim. Będą także do odbioru w weekend, w sobotę, przy Targu Solnym. W tym roku będzie zlokalizowany przy Baszcie Prochowej - mówi Żupaniec-Łochocka.



W tym roku miasto zrezygnowało z koncertów z okazji Dni Kołobrzegu. Główną atrakcją będzie właśnie Targ Solny z prezentacją średniowiecznych rzemiosł czy pokazami walk wojów. Rekonstruktorzy pojawią się w wiosce w centrum miasta w sobotni poranek i pozostaną do niedzieli.