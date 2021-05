Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Poważny wypadek w miejscowości Zamęcin w powiecie choszczeńskim.

Około 17.30 doszło tam do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu - to kierowcy obu samochodów. Nie wiadomo na razie jak doszło do tego zdarzenia.



Na miejscu pracują służby. W tym rejonie są problemy z przejazdem. Dyżurny policji nie informuje jak długo może to potrwać.