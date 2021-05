Ważne zmiany w przepisach ruchu dotyczące m.in. hulajnóg elektrycznych

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

M.in. o hulajnogach, deskorolkach elektrycznych i o tym, jak się nimi poruszać, dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Urządzenie napędzane siłą mięśni, hulajnoga elektryczna oraz pojazd napędzany elektrycznie. Takie nowe definicje zaczną obowiązywać już od czwartku w znowelizowanych przepisach ruchu drogowego.



Wdrażane w życie zmiany określają szczegółowo zasady na jakich korzystać mogą z nich przede wszystkim najmłodsi użytkownicy dróg - mówi Filip Grega z Akademii Bezpiecznej Nauki i Techniki Jazdy.



- Od 20 maja hulajnoga i deskorolka elektryczna, różnego rodzaju samobalansujące się urządzenia, bez względu na to, jaką maja moc, w myśl przepisów wszystkie stają się pojazdami. Co za tym idzie, ich użytkownicy są kierującymi i obowiązuje ich w całej rozciągłości prawo o ruchu drogowym - tłumaczy Grega.



Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub czy też urządzeniem transportu osobistego będzie między innymi karta rowerowa. Będzie ona obowiązkowa dla dzieci w wieku do 10 lat - mówi podkomisarz Marta Kucharska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Dziecko powyżej 10 roku życia, żeby pełnoprawnie móc poruszać się po drogach publicznych, musi posiadać kartę rowerową. I nie jest to kolokwialnie mówiąc świstek papieru. Są to pierwsze poważne uprawnienia, które pozwalają dziecku uczestniczyć w ruchu drogowym - mówi Kucharska.



Zgodnie z nowymi przepisami, osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabraniać się będzie między innymi poruszania się w stanie nietrzeźwości oraz przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.