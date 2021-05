Była główna księgowa szkoły z zarzutami

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratorskie zarzuty za przywłaszczenie prawie 3 milionów złotych. Usłyszała je była główna księgowa szkoły we wsi Dobrowo w powiecie białogardzkim.

Sprawa wyszła na jaw po kontrolach finansów Zespołu Szkół, bo brakowało pieniędzy na wypłaty.



- Zarzuty dotyczą okresu od stycznia 2006 do grudnia 2020 roku - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prokurator Ryszard Gąsiorowski. - Działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełniąc obowiązki głównej księgowej szkoły, doprowadziła do nadużycia uprawnień i dokonała przywłaszczenia środków pieniężnych będących w budżecie szkoły o łącznej wartości 2 miliony 856 tysięcy złotych. Czyn ten zakwalifikowano jako przywłaszczenie i wyrządzenie wielkiej szkody majątkowej.



Podejrzana przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. - Opisywała sposób, w jaki doszło do popełnienia tego przestępstwa. Potwierdziła, że rzeczywiście realizowała operacje finansowe przez taki okres, jaki prokuratura wskazała w zarzucie. Mówiła, w jaki sposób zacierała ślady dokonywania tych przelewów na własny rachunek bankowy - dodaje Gąsiorowski.



Burmistrz Tychowa odwołał dyrektorkę szkoły, wcześniej dyrektorka dyscyplinarnie zwolniła z pracy główną księgową, 50-letnią Anettę L. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia.