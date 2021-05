Z okazji zbliżającego się Dnia Matki razem z "Ministerstwem dobrego mydła" przygotowaliśmy zestawy kosmetyków dla naszych słuchaczy.

Żeby sprawić swojej mamie prezent o wartości 500 złotych, wystarczy wypełnić specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy na radioszczecin.pl Szukamy odpowiedzi na pytania: co robi bądź co zrobiła dla Ciebie Twoja mama. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Matki zostaną wyróżnione. Zestawy mamom wręczą dziennikarze Radia Szczecin.Zabawa potrwa do 26 maja.