CBA w Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie

Kolejne zatrzymania w sprawie afery korupcyjnej w Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie. CBA zatrzymało kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Szczecińska Delegatura CBA prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, postępowanie dotyczące podejrzenia wręczania oraz przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za legalizację pobytu i pracy cudzoziemców.



Wcześniej, w tej sprawie, zatrzymano inną urzędniczkę i właścicielkę agencji pracy. Kobiety miały ze sobą współpracować.



- Teraz zarzuty usłyszała kierownik oddziału - mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych: - Usłyszała zarzuty związane z niedopełnianiem obowiązków, a także umożliwianiem drugiemu pracownikowi, tej samej jednostki, działania o charakterze korupcyjnym. Cała sprawa dotyczy preferencyjnego traktowania jednej z firm doradztwa personalnego.



- Sprawa dotyczy procederu z lat 2019-2020 - dodaje Żaryn: - To już kolejny etap tej samej sprawy, w ramach której doszło do zatrzymań w marcu tego roku. Mamy do czynienia z kolejnym elementem i etapem tego śledztwa. Na pewno sprawa pozostaje rozwojowa i tych działań CBA nie kończy.



W marcu CBA zatrzymało urzędniczkę i właścicielkę firmy. Obie usłyszały zarzuty korupcyjne. Urzędniczka przyznała się do winy i wyszła na wolność. Właścicielka firmy nie przyznała się i trafiła do tymczasowego aresztu.