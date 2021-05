Mają 30 lat. Oddali krew w swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Straż Graniczna świętuje 30-lecie swojego istnienia oddając krew. Otwartą akcję krwiodawstwa "Na straży życia" zorganizował Klub Honorowych Dawców działający przy Straży Granicznej.

Co roku 16 maja obchodzimy święto Straży Granicznej i co roku chcemy zaakcentować to, że jesteśmy po prostu dla społeczeństwa - mówi major Artur Ochał, kierownik Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Granica" działającego przy Straży Granicznej w Szczecinie. - W połowie maja organizujemy akcję krwiodawstwa, która ma nie tylko skupiać dawców w mundurach w Straży Granicznej, ale przyjeżdżają do nas także żołnierze, policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej.



Oprócz rocznicy utworzenia Straży Granicznej, szczecińska placówka świętowała również urodziny swojego patrona.



- Obchodzimy dziś 117. rocznicę urodzin naszego patrona - dodaje podpułkownik Zbigniew Pałka, komendant placówki Straży Granicznej w Szczecinie. - Od trzech lat nosimy imię porucznika rezerwy Piotra Rusockiego. Musimy pamiętać o zacnym człowieku, o dyplomacie, o bohaterze, który oddał życie za ojczyznę.



Straż Graniczna funkcjonuje od 16 maja 1991 roku.