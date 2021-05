Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Brak kary dla redaktora naczelnego "Gazety Gryfińskiej" za reklamowanie alkoholu - taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Gryfinie.

Prokuratura domagała się 30 tysięcy złotych grzywny dla Kamila M. za reklamowanie w gazecie regionalnej wódki.



- Sąd zdecydował się jednak na warunkowe umorzenie postępowania na rok - mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala: - Sąd uznał, że społeczna szkodliwość czynu nie była znaczna, nie ma podstaw do tego, żeby sprawcy wymierzać karę, bo wcześniej był on niekarany i uznał, że zachowanie to miało charakter jednorazowy. Orzeczenie sądu oznacza, to że sprawca pozostanie bez kary, jeżeli w ciągu jednego roku nie popełni przestępstwa.



Wyrok nie jest prawomocny.