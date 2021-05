Największe statki będą mogły wpływać do Świnoujścia

Tor wodny Szczecin-Świnoujście. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Pogłębienie toru wodnego do Świnoujścia - tak, aby do tego portu mogły wpływać możliwie jak największe jednostki - zakłada jeden z punktów programu "Polski Ład", który przyjęła Zjednoczona Prawica.

- To ogromna inwestycja - zapewniał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- Ogromny koszt, dlatego też zapisujemy go w "Ładzie" i zakładamy, że to środki o wartości około czterech miliardów złotych, z dużymi uzgodnieniami. Przecież będziemy musieli prowadzić negocjacje ze stroną niemiecką, ale bezwzględnie chcemy to uczynić, bo to jedyny moment i okazja ku temu, aby stworzyć rozwiązanie już na stałe - tłumaczył Gróbarczyk.



Pogłębienie toru podejściowego tzw. Północnego jest potrzebne, aby statki mogły wpływać do projektowanego głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.



- Będzie kluczowe, jeżeli chodzi o otworzenie Świnoujścia na największe kontenerowce, na największe jednostki. W ten sposób stworzenie rozwiązań, które już na stałe umocnią w przyszłości nową inwestycję, która teraz jest w fazie projektowania, a więc budowy Terminala Kontenerowego w Świnoujściu - dodał Gróbarczyk.



O modernizacji toru wodnego tzw. Północnego do Świnoujścia mówi się już od kilku lat. Profesor Stanisław Gucma pisał w analizie: "północny tor do pławy numer 1. powinien mieć głębokość większą lub równą 17,5 metra".