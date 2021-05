Jacht "Janosik" upamiętniony tablicą w Kaplicy Morskiej

Polski jacht SY "Janosik". Fot. www.wikipedia.org (CC0 domena publiczna)

Kolejna tablica upamiętniająca morską tragedię została odsłonięta w kościele świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie.

Tym razem jest ona poświęcona załodze jachtu "Janosik". To najbardziej tajemnicza katastrofa na morzu, która dotknęła polskich żeglarzy. Jacht z siedmioosobową załogą zaginął w 1975 roku w Cieśninie Skagerrak. Dokładnie nie wiadomo co się stało, nie jest też znana dokładna data zatonięcia jachtu.



To 11. tablica w Kaplicy Morskiej w Kościele św. Jana Ewangelisty, która upamiętnia tragiczne wydarzenia na morzu.