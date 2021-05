Groźne powikłanie po koronawirusie

Kilkanaścioro dzieci wyleczono już z zespołu PIMS w szpitalu "Zdroje" w Szczecinie. To groźne powikłanie po zakażeniu koronawirusem.

Powikłania rozwijają się 4 do 6 tygodni po zakażeniu, występują także u pacjentów bezobjawowych. Tak jest w przypadku 7-letniego Antosia. Rodzice nie wiedzieli, że był chory.- W pewnym momencie pojawiły się jednak niepokojące objawy - mówi Łukasz Zając, tata chłopca. - Mnie najbardziej zaniepokoiła wysoka gorączka, regularnie co 6-7 godzin 39 stopni. W pewnym momencie organizm przestał przyjmować leki przeciwgorączkowe, były odruchy wymiotne, brak apetytu i totalna bezsilność dziecka, pokładanie się, senność.Stan zapalny wywołuje to, że nasze komórki odpornościowe gwałtownie wyrzucają substancje zapalne, które normalnie służą do niszczenia bakterii i wirusów. Wywołuje to właśnie koronawirus.- Ten zespół najczęściej przebiega ciężko - mówi dr n. med. Paweł Gonerko, zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala Zdroje w Szczecinie. - Niestety gwałtowne uwolnienie tych wszystkich substancji, które normalnie mają zabijać to, co na nas napada, uszkadza nasze własne komórki. Powoduje różnego rodzaju zaburzenia. Oparte jest to przede wszystkim o odczyny zapalne naczyń krwionośnych.Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem jest uszkodzenie naczyń krwionośnych serca lub mózgu. Wtedy mogą powstawać tętniaki. W Polsce PIMS potwierdzono u ok. 400 dzieci.