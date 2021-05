Akademia Morska zaprasza przyszłych studentów

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Akademia Morska w Szczecinie czeka na przyszłych studentów i organizuje - już nie online - spotkania na poszczególnych wydziałach. Na początek wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu.

W czwartek do 15 będzie można spotkać przedstawicieli wydziału, studentów, zwiedzić laboratoria, a także zagrać o nagrody w konkursach czy napić się kawy. W kolejnych tygodniach będzie można sprawdzić, jak studiuje się np. na wydziałach: nawigacyjnym czy mechanicznym.



"Otwarte drzwi" będą odbywać się co czwartek, od 10 do 15, aż do 24 czerwca.