Kampania Pogotowia Ratunkowego ma bawić, ale i uczyć [GRAFIKI]

Mat. WSPR w Szczecinie

Jak wezwać pogotowie, zrobić "korytarz życia", czym karetka różni się od taksówki - między innymi tego dowiemy się z nowej kampanii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Grafiki można zobaczyć na stronie facebookowej stacji. Przy tworzeniu pomógł szczeciński rysownik Tomasz Panek.



- Te obrazki oczywiście wywołują uśmiech na twarzach, ale mają nie tylko bawić, ale też uczyć czegoś wartościowego - mówi Paulina Heigel, rzecznik pogotowia w Szczecinie. - Mamy nadzieję, że wiedza o ratownictwie medycznym zaprezentowana właśnie w taki sposób po pierwsze na dłużej zapadnie w pamięć, a po drugie trafi do większej liczby osób.



Ilustracje stworzył Tomasz Panek. - Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że poza tym, że robię humorystyczne rysunki, one spełniają jakąś większą rolę społeczną, edukacyjną. Jak najbardziej myślę, że to istotny temat. Tym bardziej, że ja nie mając wcześniej kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym, z wieloma tematami, nie zdawałem sobie sprawy, że tak to wygląda np. kwestia traktowania karetki jako taksówki - powiedział Panek.



W sumie na facebookowej stronie pogotowia zobaczycie 12 grafik.