Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świeci słońce i jest weekend.. więc wiadomo, że "będzie jeżdżone" - na hulajnogach elektrycznych, na rolkach i deskorolkach. Przypominamy, że obowiązują nowe przepisy kodeksu drogowego.

Osoba na hulajnodze czy rolkach będzie traktowana jak rowerzysta, a więc np. za jazdę - po jednym głębszym - będzie mandat i sprawa może trafić do sądu.



- Hulajnoga służy mi do spotkań w mieście, bo jest szybciej. Od zmiany przepisów jeżdżę chociażby trzeźwy (śmiech) - mówił jeden z mieszkańców Szczecina.



W trakcie jazdy powinno się więc korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Wszędzie trzeba ustępować pieszym. Nie można też ich wyprzedzać. Dopuszczalna prędkość to teraz 20 kilometrów na godzinę.



Hulajnogami elektrycznymi nie mogą jeździć dzieci do 10. roku życia. Starsze osoby - do 18. roku życia - powinny mieć kartę rowerową.