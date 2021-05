Dyrektor Muzeum Narodowego: lockdown obudził w nas głód autentyzmu

"Pandemia przyzwyczaiła nas do odwiedzania muzeów w kapciach z perspektywy komputera, w domu. Jednak mimo tego, będziemy chodzić do sal wystawienniczych z potrzeby autentyku" - powiedział, w "Rozmowie pod Krawatem", Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Sytuacja związana z koronawirusem wzbudziła w nas pewien głód - ocenił: - Kontaktu z autentykiem, z drugim człowiekiem, z drugim obiektem, a z drugiej strony ta sytuacja przyzwyczaiła nas do różnych ułatwiających narzędzi, dotyczących spotkań, pracy zdalnej, to są rzeczy, które też wejdą w nawyk i będą stosowane. Natomiast nie sądzę, żebyśmy musieli się obawiać, że zaginęła ta chęć obcowania z autentykiem, czyli z przedmiotem, który dotykali inni ludzie, dla których miał on znaczenie symboliczne i emocjonalne.Dodajmy, że Lech Karwowski obchodzi w tym roku swój jubileusz pracy - jest bowiem nieprzerwanie dyrektorem Muzeum Narodowego od 20 lat.