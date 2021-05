UE łagodzi ograniczenia i zezwala na wjazd obcokrajowcom

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Unijne kraje złagodziły ograniczenia związane z pandemią i zezwoliły na wjazd obcokrajowcom spoza Wspólnoty, ale po spełnieniu warunków.

Europejskie rządy zaakceptowały propozycję Komisji w tej sprawie. Unia Europejska ponownie otwiera granice, by umożliwić przylot obywatelom między innymi z USA i Wielkiej Brytanii.



Unia zdecydowała, że nadszedł czas na ożywienie ruchu turystycznego i transgranicznego. Wjechać na teren Wspólnoty mogą osoby, które zostały w pełni zaszczepione preparatami autoryzowanymi przez Europejską Agencję Leków co najmniej 14 dni przed podróżą. Ponadto swobodnie wjadą obywatele z państw gdzie sytuacja epidemiczna jest dobra. Chodzi o te kraje, w których 2-tygodniowy wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców waha się między 25 a 75.



W przepisach przewidziano również tak zwany hamulec bezpieczeństwa, który pozwoli na tymczasowe przywrócenie zakazu wjazdu do Unii dla obcokrajowców jeśli pojawią się nowe mutacje koronawirusa i sytuacja epidemiczna się pogorszy.



"Ważne jest, byśmy reagowali szybko na pojawiające się warianty, ale kluczowe jest także, byśmy mogli z optymizmem patrzeć w przyszłość i w sposób bezpieczny przywracać podróże" - skomentowała komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides. Najnowsze ustalenia są na poziomie unijnym, ale w formie rekomendacji, bo ochrona granic to kompetencje państw członkowskich i to europejskie rządy będą podejmować ostateczne decyzje kogo wpuszczą na swój teren.