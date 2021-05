Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Transport gabarytów w Policach - to oznacza utrudnienia dla kierowców.

Po godzinie 16 rozpoczął się transport urządzeń potrzebnych do realizacji projektu polickich polimerów. Przejadą one od ulicy Jasienickiej do ul. Piotra i Pawła do placu budowy. Operacja będzie realizowana w czwartek do godziny 23 oraz w piątek w godzinach od 9 do 18.