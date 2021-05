Służby przerwały poszukiwania zaginionego rybaka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Poszukiwania duńskiego rybaka, którego opuszczony kuter znaleziono w czwartek na mieliźnie w okolicach Ustronia Morskiego, zostały przerwane.

Wszystkie jednostki poszukiwawcze powróciły już do portu. Nie wiadomo czy akcja zostanie wznowiona rano po stronie polskiej.Jak mówi dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, pomimo wcześniejszych informacji dotyczących tego, że rybak mógł pojawić się w kołobrzeskim porcie, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że wpadł on do wody już w okolicach Bornholmu.- Rybak prawdopodobnie zaginął po stronie duńskiej, w miejscu, gdzie prowadził połowy i rozstawiał siatki. Potrzebujemy trochę czasu, żeby uściślić przynajmniej rejon poszukiwania - mówi Kluska.Duński kuter został zauważony w czwartek przed godziną 10.00, na mieliźnie około 50 metrów od plaży w pobliżu Ustronia Morskiego i Sianożęt. Jednostka została już odholowana do kołobrzeskiego portu. W piątek ma zostać przejęta przez stronę duńską.