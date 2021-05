Zachodniopomorskie szpitale "odmrożone"

Szpitale w regionie wracają do zabiegów planowanych m.in. na oddziałach chorób wewnętrznych czy kardiologicznych.

Łącznie w 24 szpitalach w regionie przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem było ponad 1400 łóżek.- W związku ze spadkiem zakażeń i coraz większą liczbą osób zaszczepionych łóżek "covidowych" pozostanie niespełna połowa - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Odparliśmy koronawirusa, trzecią falę pandemii i to jest ta najlepsza informacja. Te łóżka wróciły na oddziały chirurgiczne, internistyczne i kardiologiczne, po to, aby jak najszybciej wrócić do leczenia pacjentów innych niż "covidowi".Wojewoda przypomniał jednak, że koronawirus to nowa jednostka chorobowa, z którą będziemy musieli nauczyć się żyć.Jak zaznaczył Zbigniew Bogucki, rząd pracuje nad modernizacją służby zdrowia, tak aby przyjmować pacjentów z koronawirusem i nie odkładać na później planowanych zabiegów z innych oddziałów.- To jest nowa jednostka chorobowa i myślę, że szpitale i personel medyczny musi do tego przywyknąć i w szpitalach zakaźnych po prostu muszą być te procedury związane z Covid-19. Trwają prace ministerstwa zdrowia, żeby właśnie w tym kierunku pójść i przyjąć normalny sposób funkcjonowania, jak z każdą inną chorobą zakaźną - tłumaczył Bogucki.Jak dodał wojewoda, w naszym województwie zaszczepionych obecnie jest nieco ponad 40% mieszkańców.