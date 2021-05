Wóz strażacki-imprezownia zniknie spod Trasy Zamkowej

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Stary wóz strażacki, który od dłuższego czasu stoi pod Trasą Zamkową, do końca miesiąca będzie odholowany - deklaruje właściciel.

Wielu kierowców wjeżdżających do Szczecina ulicą Energetyków jest zdziwionych widokiem czerwonego wozu marki IFA, który był produkowany za czasów NRD.



Znamy sprawę, pojazd jest otwarty i niestety zdarza się, że odbywają się tam alkoholowe libacje - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie.



- Ten pojazd stoi w miejscu, które kusi amatorów spożywania alkoholu i biesiad. Ponieważ dostęp do tego dosyć obszernego wozu jest dosyć łatwy - mówiła Wojtach.



Strażnicy dotarli do właściciela, miłośnika starych aut, który zadeklarował, że do końca miesiąca usunie spod trasy swoje auto. Jeśli tego nie zrobi, zostanie odholowane przez odpowiednie służby.