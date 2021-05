Odwiedzamy szczecińskie restauracje, a Wy wygrywacie vouchery na pyszne kolacje. "Przepis na sobotę" - to nowy program w Radiu Szczecin.

Emilia Kujawa, w tym tygodniu, odwiedzi lokal "The Best Thai and Sushi" na Wałach Chrobrego, gdzie rozmawiać będzie z kucharzami i właścicielami tego miejsca.Słuchajcie Radia Szczecin między godziną 12:00 a 13:00 i dowiedzcie się jak wygrać kolację w tej restauracji.Na naszej stronie internetowej czeka na was również przepis na danie kuchni tajskiej, które specjalnie dla was przygotował szef kuchni.Emilia Kujawa, co tydzień będzie odwiedzać inny lokal - a jeśli macie swoich faworytów; restauracje, bary, cukiernie, lodziarnie, które chcielibyście zobaczyć "od kuchni", piszcie do nas na: kujawa@radioszczecin.pl.