Szczeciński antykwariusz wyróżniony w konkursie im. Józefa Łukaszewicza

Dr Wojciech Lizak. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wojciech Lizak otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Józefa Łukaszewicza, zorganizowany przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.

Nagrodę przyznano za książkę pod tytułem "Antoni Radziwiłł oraz jego epoka w listach żony i córek". Wojciech Lizak był współautorem wystawy poświęconej Antoniemu Radziwiłłowi.



- Poznań jest tym miastem, gdzie się rzeczywiście dużo drukuje dobrych rzeczy, dużo jest autorów. Rynek czytelniczy w Poznaniu, jeśli chodzi o historię regionalną, nie tylko samą historię, ale także jeżeli chodzi o regionalizm, to on jest naprawdę świetnie rozwinięty -tłumaczy Lizak.



Książka ukazała się jako katalog do wystawy poświęconej Antoniemu Radziwiłłowi, który wżenił się w ród Hohenzollernów.



- Hohenzollernowie traktowali go w roli instrumentu w ich polityce w stosunku do Polaków. On wszedł w tę rodzinę i dostał Ludwikę za żonę. Jak jednak czytałem ekspertyzę i listy, to generalnie było to uznawane - przez Niemców - za mezalians - dodaje Lizak.



Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w czerwcu.