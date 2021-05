W Kołobrzegu wystartował Targ Solny

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

XVII Hanzeatycki Targ Solny rusza w sobotę w Kołobrzegu. To w ramach Dnia Miasta, które przypada w niedzielę i związane jest z nadaniem praw miejskich w roku 1255.

Od szesnastu lat zapraszani są z całej Polski rekonstruktorzy, którzy przez dwa dni prezentują wczesnośredniowieczne rzemiosła, potwierdzone badaniami archeologicznymi na terenie Kołobrzegu i okolic.



W tym roku, do kurortu zjechać ma około 40 wystawców. Będą to, między innymi, kaletnik, szewc, mincerz czy snycerz.



Ponadto pojawią się wytwórcy wczesnośredniowiecznej biżuterii słowiańskiej i skandynawskiej, będzie można obejrzeć pokazy warzenia soli, strzelania z łuku, obróbki bursztynu czy pieczenia podpłomyków.



Targ odbędzie się w parku im. płk. Anatola Przybylskiego, przy Baszcie Lontowej i potrwa w sobotę od 10:00 do 19:00, a w niedzielę od 10:00 do 17:00.



Organizatorem Hanzeatyckiego Targu Solnego jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Kołobrzeg.