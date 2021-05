Feeria barw i smaków na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie ma straganu, obok którego można przejść obojętnie. Do kupienia są m.in. tradycyjne wędliny, ręcznie robiona biżuteria, kwiaty i dekoracje ogrodowe, ale także wina.

Są produkty Polskie, takie jak: sielawa z Mazur w zalewie octowej, ale są też hiszpańskie oliwki czy grecka chałwa. Tak wygląda jubileuszowa - 10. edycja - Jarmarku na Jasnych Błoniach. Wszystkiego, co można znaleźć pod platanami nie sposób wymienić.Na miejscu rozmawialiśmy, m.in z sprzedawcami wyposażenia do grillowania: - To jest bezdymny grill na węgiel, tutaj jest dymienie ograniczone do minimum, bo tłuszcz nam ścieka do misy - opowiadał jeden ze sprzedawców.- To jest - można powiedzieć - zaprzeczenie starego powiedzenia: "Nie ma ognia bez dymu". Można na nim grillować w centrum miasta, na przykład na balkonie? - dopytywał redaktor Nieradka.- Ten grill może być używany wszędzie, również tam, gdzie jest zakaz używania otwartego ognia. Tu jest bezpiecznie, węgiel jest zamknięty w tym palenisku, ruszt dodatkowo też jest zabezpieczony. Żeglarze, to pewnie taka nasza pierwsza i największa grupa klientów. Taki grill np. kosztuje 690 zł - dodał wystawca.Jarmark na Jasnych Błoniach można odwiedzać w sobotę do godziny 19:00 i w niedzielę w godzinach 10:00 - 19:00. Podczas jarmarku prowadzona jest akcja charytatywna. Pieniądze zbierane są dla 9-miesięcznej Ingi z Przęsocina, która cierpi na SMA.