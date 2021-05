Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Z okazji wywalczenia przez Portowców brązowego medalu mistrzostw Polski, kibice szczecińskiej drużyny będą mogli obejrzeć zamkową wystawę, „Szczecin. Atlas Obecności", za złotówkę.

Wejściówkę otrzymać można po pokazaniu, w kasie Zamku, Karty Kibica lub biletu z ostatniego meczu Pogoni.



Oferta skierowana jest również do kibiców wraz z rodzinami (dwoje dorosłych, plus dwoje dzieci).



Ekspozycja w dość nowatorski sposób podchodzi do historii miasta. Główny nacisk kładzie na rolę jego mieszkańców, ich indywidualnych i grupowych doświadczeń w budowaniu, tworzeniu Szczecina od roku 1945 do współczesności.



Na wystawie znajduje się też album ze zdjęciami przekazany przez piłkarską Pogoń Szczecin.

Kibice Portowców mogą oglądać ekspozycję w sobotę i niedzielę między 10:00 a 18:00.