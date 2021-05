Kołobrzeg wrócił na chwilę do średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Przemysław Polanin, Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Odwiedzając w sobotę Kołobrzeg można przenieść się na chwilę do średniowiecza. Trwa Targ Solny zorganizowany z okazji 766. rocznicy uzyskania praw miejskich.

W samym centrum Kołobrzegu, w parku imienia pułkownika Anatola Przybylskiego, powstała wioska, w której można spotkać około 40 wystawców i rekonstruktorów historycznych.



O tym, co dzieje się na miejscu opowiada Jarosław Bogusławski z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego organizującego całe wydarzenie: - Przedstawiamy tutaj rzemiosła, które zostały archeologicznie poświadczone na terenie miast. Możemy zobaczyć na żywo rzemieślników i podziwiać ich kunszt. Można zobaczyć choćby walki wojowników.



Zapytaliśmy odwiedzających targ o to, co przykuwa ich uwagę. - Stroje wszystko mi się podoba. - Są pyszne wypieki. - Można zobaczyć walki rycerzy. To jest świetne, do tego dopisuje pogoda. To jest wspaniała imprezka.



Targ można odwiedzać w sobotę do godziny 19:00. W niedzielę średniowieczna wioska będzie czynna od 10:00 do 17:00.