Politechnika Koszalińska dla kościoła pw. Św. Ducha

Z drukarek 3D sakralne figury dla kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Koszalinie: Politechnika Koszalińska przekazała świątyni wykonaną w technologii cyfrowej figurę Matki Bożej z Lourdes.

Ponad miesiąc temu wandale zniszczyli oryginalną rzeźbę podarowaną przez byłego więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Uczelnia zrobiła nową figurę.



- Kościół pw. Św. Ducha jest naszym kościołem akademickim tak, że jest to nasz podarunek. Sam druk był dosyć prosty, ale musieliśmy przygotować figurę, by mogła być wystawiona na działanie warunków atmosferycznych, pokryta specjalnymi farbami uodporniającymi na działanie szkodliwych warunków. Mam nadzieję, że się sprawdzi i historia Matki z Lourdes będzie ciągle żywa - powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin rektor uczelni, profesor Danuta Zawadzka.



Znaczenie daru Politechniki podkreśla proboszcz parafii, ksiądz Paweł Wojtalewicz.



- Stworzenie tej figury na Politechnice wpisuje się w misję dbałości o dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Można powiedzieć, że nowa figura jest doskonalsza od oryginału dzięki użytemu materiałowi i nowoczesnym technologiom. Myślę, że będzie wszystkich przechodzących zawsze motywowała do dobrych myśli i nabożeństwa ku Matce Bożej - wierzy ks. Wojtalewicz.



Uczelnia przekazała też proboszczowi wykonaną cyfrowo kopię Piety Skrzatuskiej.



- To jest nasz podarunek na obchody 30-lecia pielgrzymki św. Jana Pawła II do Koszalina. Podczas mszy Pieta Skrzatuska była obecna. W ten sposób chcielibyśmy uczcić ten ważny moment, upamiętniać ważne chwile w naszym mieście, w Koszalinie - dodaje prof. Zawadzka.



Pieta Skrzatuska będzie w kościele, figura Matki Bożej z Lourdes wróci do przykościelnej kapliczki.