Wielki finał jeździeckich zmagań pod Kołobrzegiem [ZDJĘCIA]

Najlepsi zawodnicy z całego kraju, duch rywalizacji i oczywiście konie. Zakończyły się zawody ogólnopolskie zorganizowane w Budzistowie, pod Kołobrzegiem.

Wzięło w nich udział około dwustu jeźdźców. Zajrzeliśmy za kulisy konkursu i rozmawialiśmy z zawodnikami.- Dzisiaj jest stawka pieniężna do wygrania, więc zawodnicy ścigają się, żeby mieć jak najlepszy czas. To czysta rywalizacja. - Ścigają się, kto najlepszy, kto najlepiej dogada się ze swoim koniem i będzie miał najlepszy czas. - Dzisiaj i przez te trzy dni są też konkursy dokładności, w których akurat ja startuję - mówiły zawodniczki.Główny sędzia zawodów Marek Zalewski podkreślał, że choć w tym roku pogoda nie dopisała, to zawodnicy pokazali prawdziwą klasę.- To jest miejsce, które urodziło się dla koni. W dalszym ciągu dla tych koni jest i służy im. Tutaj wystartowało kilku dobrych zawodników, także generalnie konkursy te stały na bardzo dobrym poziomie - zapewniał Zalewski.Nagrody zwycięzcom wręczała Anna Maria Anders, ambasadorka Polski w Republice Włoskiej i Republice San Marino.Na niedzielę przypadł wielki finał trzydniowych zmagań w Stadninie Koni Michalski. Rozegrano między innymi finał Małej i Średniej Rundy oraz konkursy na dokładność. W rozgrywce konkursu Grand Prix - 140 cm walczyło 10 par. Parkur bezbłędnie udało się pokonać czterem parom.Ostatecznie, na najwyższym stopniu podium stanął Mateusz Tyszko, startujący na wałachu FOREST. Para ta zwyciężyła także w piątkowym konkursie Dużej Rundy. Drugie miejsce w konkursie GP zajął Adam Nicpoń i holsztyński wałach COUNTER. Trzecie miejsce wywalczyła Agata Dahlke-Burda, dosiadająca klaczy rasy KWPN IELVE.Szczęście sprzyjało również juniorce Dominice Henzel, która po trzech zwycięstwach, sięgnęła po wygraną także w finałowym konkursie Średniej Rundy - 130 cm. Drugi schodek podium zdobył - w tym konkursie - Mateusz Tyszko, dosiadający wałacha CELVISTO. Trzecia była 15-letnia Olga Tuliszkiewicz startująca na wałachu DASSILIO.Finałowy konkurs Małej Rundy - 120 cm zdominowała Niemka Gesine Jürgens razem z wałachem USSANDRO. Druga była juniorka Barbara Kościelska na wałachu CACHADILLO. Trzecie miejsce w tym konkursie zdobyła Aleksandra Lusina-Gołaś, dosiadająca klaczy CONI I G.