"Tu rodziła się Solidarność Rolników" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Tu rodziła się Solidarność Rolników" to tytuł ekspozycji, którą uroczyście otwarto w południe przed siedzibą Polskiego Radia Szczecin.

Wystawa prezentuje historię powstania związku Rolników Indywidualnych, który w latach osiemdziesiątych liczył prawie 800 członków - mówi Artur Balazs, jeden z twórców Solidarności. - Szczecińska, zachodniopomorska Solidarność rolnicza odcisnęła olbrzymie piętno na tworzeniu związku. Porozumieniu na zjeździe poznańskim i zjednoczeniu wszystkich trzech Solidarności i zarejestrowaniu związku. To ten region, gdzie totalnie uspołeczniono rolnictwo miał grupę ważnych liderów w kraju.



Solidarność Rolników zawsze walczyła z kolektywizacją wsi przez komunistów - przypomina Edward Kosmal, obecny przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. - Wolność wyrażała się przede wszystkim we własności ziemi i to było też motorem, że rząd komunistyczny, czytaj sowiecki, z sowieckiego nadania, próbował zrobić zamach na polską ziemię, zabrać rolnikom, skolektywizować. Wtedy ten opór rolników był bardzo duży.



Solidarność Rolników Indywidualnych zarejestrowano dopiero w maju 1981 roku. Rolnicy zrzeszeni w związku dostarczali m.in. żywność podczas strajku w porcie szczecińskim w 1988 roku.