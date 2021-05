AstraZeneka znowu się spóźni

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do Polski nie dojedzie zaplanowana w tym tygodniu dostawa 800 tysięcy szczepionek AstraZeneki - poinformował Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Firma po raz kolejny opóźnia dostawę. Będzie to miało wpływ na funkcjonowanie części punktów szczepień i w niektórych przypadkach przesunięcie terminów szczepień - dodał Dworczyk.



"Już teraz przepraszamy państwa za pewne niedogodności. Niektórzy pacjenci będą mieli przesunięte terminy szczepienia czy to pierwszą, czy drugą dawką. Jest to związane z kolejnym bardzo poważnym opóźnieniem transportu AstryZeneki. Mamy nadzieję, że za tydzień ta sytuacja zostanie unormowana" - zaznaczył Dworczyk.



Minister Dworczyk dodał, że jest to już kolejna sytuacja w ostatnich miesiącach, że AstraZeneca nie wywiązuje się z deklaracji dotyczących dostaw. "Jako, że jest to już kolejna w ostatnich tygodniach i miesiącach taka sytuacja, że firma AstraZeneca zmienia termin dostawy, albo zmniejsza liczbę dostarczanych szczepionek, to zdecydowaliśmy się, że w czerwcu będziemy kładli nacisk na szczepienie innymi preparatami niż AstraZeneca po to, by pacjentów nie narażać właśnie na tego rodzaju sytuacje, które mieliśmy nadzieję, że w drugim kwartale już się nie będą powtarzać".



Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień podkreślił, że poza AstraZenecą nie mamy żadnych sygnałów od pozostałych producentów szczepionek o opóźnieniach w dostawach. Dodał, że pod koniec maja firma Pfizer ma dostarczyć ponad 2 miliony dawek.