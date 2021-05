Zniżki dla branży gastronomicznej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejne miejskie wparcie dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię. Przedstawiciele branży beauty - kosmetyczki i fryzjerzy - za kwiecień zapłacą za czynsz tylko złotówkę za metr kwadratowy.

- Najwięcej zniżek przygotowaliśmy dla branży gastronomicznej - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. - Stawka czynszu od 1 maja do końca czerwca wynosi złotówkę za metr kwadratowy. W wakacje czynsz będzie niższy o połowę, natomiast jeśli chodzi o ogródki gastronomiczne, to od momentu ich uruchomienia do zakończenia działalności ogródków w tym roku właścicielom przysługuje aż 90 procent zniżki.



Wsparcie przewidziane jest również dla właścicieli klubów nocnych, siłowni, czy escape roomów, gdzie miasto także zapowiedziało obiżenie stawki czynszu do złotówki za metr kwadratowy. Te obowiązuje do 1 do 31 maja.