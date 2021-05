Prezydent Duda liczy na dalszy rozwój współpracy polsko-tureckiej

Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas konferencji z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, że wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami ma docelowo osiągnąć 10 miliardów dolarów.

Prezydent zwracając się do Recepa Erdogana powiedział, że liczy na dalszy rozwój współpracy polsko-tureckiej.



- Tureckie firmy z powodzeniem działają na rynku polskim i to już od wielu lat. Dziś w Polsce jest realizowanych bardzo wiele różnego rodzaju projektów inwestycyjnych, choćby związanych także i z naszą współpracą w ramach Trójmorza, takie jak wielkie inwestycje drogowe, Via Carpatia, Via Baltica, wielkie inwestycje kolejowe, planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, lotniczego i związana z tym rozbudowa także sieci drogowej i kolejowej. To są wszystkie wielkie zamierzania. Rozbudowa portów morskich w naszym kraju.



W trakcie wizyty podpisano kilka umów, w tym na zakup dronów bojowych. Polska kupi cztery zestawy tych bezzałogowców, czyli 24 maszyny. Pierwszy zestaw trafi do naszej armii za rok.



W trakcie wizyty w Ankarze zostało również zawarte porozumienia dotyczące rozwijania współpracy pomiędzy obu krajami w dziedzinie sportu, turystyki oraz rolnictwa.



We wtorek para prezydencka odwiedzi Stambuł oraz polską osadę Adampol. Przewidziano też wylot do NATO-wskiej bazy Incirlik, gdzie stacjonują polscy żołnierze w ramach misji obserwacyjno-patrolowej. Wykonują zadania związane z patrolowaniem rejonu Morza Czarnego i Śródziemnego.