Wracają Transgraniczne Spacery Miejskie

Pieszo, rowerem, czy kajakiem? Ogromnym zainteresowaniem cieszą się Szczecińskie Transgraniczne Spacery Miejskie.

Bilety na wydarzenia rozchodzą się w błyskawicznym tempie. To doskonała okazja do odkrycia tajemniczych stron miasta.Jak co roku prowadzone będą również w języku niemieckim - powiedziała Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.- Zapraszamy nie tylko turystów, ale także mieszkańców, którzy chcieliby poznać historię swojego miasta, dowiedzieć się czegoś więcej na temat miejsc mijanych w drodze do pracy, czy po prostu uzupełnić swoją wiedzę i spędzić miło czas - uzupełniła.Każdy znajdzie coś dla siebie - dodała Wołosz.- Będzie można spacerować pieszo, ale także przejechać rowerem, czy odbyć wyprawę kajakową, poznać smaki Szczecina. Wybierzemy się też w muzyczną podróż po Szczecinie. Oczywiście obowiązkowo kajakowa wyprawa szczecińską Wenecją, pójdziemy szlakiem szczecińskich mozaiek, też zwiedzimy rowerowo północne dzielnice Szczecina - podsumowała Celina Wołosz.Pierwszy spacer odbędzie się 5 czerwca. Szczegółowe informacje o trasie, a także zakupie biletów na wydarzenie dostępne są na stronie Visit Szczecin