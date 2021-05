"Ideały Solidarności przetrwały do dziś"

Spuścizna Solidarności Rolników Indywidualnych z 1981 roku jest wciąż aktualna - mówili goście debaty Radia Szczecin, zatytułowanej "Na ubitej ziemi. Od buntu polskiej wsi do Solidarności Rolników Indywidualnych".

Polska wieś, tradycja wiejska, chłopska ma fundamentalne znaczenie tak naprawdę dla całego naszego państwa - powiedział Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.- Zmieniły się okoliczności i problemy, ale jeżeli patrzymy na ten rdzeń, to znaczy to dlaczego ten związek powstawał. Tutaj jest ochrona własności, możliwość decydowania o sobie, także ochrona tradycji. Także dzisiaj polska wieś, a tym samym tak też odczytuję Związek Solidarność Rolników Indywidualnych, który jest cały czas nośnikiem tej tradycji i jest nośnikiem samostanowienia rolników o sobie - dodał Bogucki.Etos jest w nas do dziś - dodał Edward Kosmal - przewodniczący NSZZ "Solidarność” Rolników Indywidualnych Pomorza Zachodniego, rolnik, samorządowiec - w przeszłości przewodniczący rady gminy Stargard i radny powiatu stargardzkiego- Ten etos Solidarności, duch polskości, duch wiary jest w naszym narodzie. Rolnik jednak w czasie okresu nawet okresu niewoli zachował wiarę, własność i miłość do ojczyzny - tłumaczył Kosmal.Debata odbyła się z okazji 40 rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych.