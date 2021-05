73 lata od śmierci Witolda Pileckiego. Region odda hołd

Rotmistrz Witold Pilecki. Fot. pl.wikipedia.org, Old photos in color

W naszym regionie, hołd zostanie oddany w trzech miejscach: w Będargowie, Koszalinie i Połczynie Zdroju.

O godz. 21:30, w godzinę śmierci bohatera niezłomnego zapłoną znicze pamięci.



W Będargowie uroczystość odbędzie się, w asyście Wojska Polskiego, na terenie Szkoły Podstawowej im. rtm. Pileckiego. Wezmą w niej udział: wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz, przedstawiciele służb mundurowych, dyrekcja i uczniowie szkoły.



W Koszalinie uroczystość odbędzie się przy pomniku oraz przy symbolicznym grobie na cmentarzu komunalnym przy ul. Gnieźnieńskiej, a w Połczynie Zdroju na skwerze przy ul. 5 Marca.



Rotmistrz Witold Pilecki służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r.

Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.



W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo ZWZ, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, by zdobyć informacje o zbrodniach Niemców i zorganizować konspirację niepodległościową.

Na skutek zagrożenia dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie przeprowadzić.



W 1944 r. walczył w powstaniu warszawskim, w zgrupowaniu Chrobry II.

Od 1945 r. służył w 2. Korpusie Polskim we Włoszech, skąd - decyzją gen. Władysława Andersa - wrócił do Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu RP na Uchodźstwie.



Został aresztowany w maju 1947 r., osadzony w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu.



Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony został w 1948.



Do 1989 r. wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL ścisłej cenzurze.



Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy.

W lipcu 2006 r. prezydent Lech Kaczyński w uznaniu zasług Witolda Pileckiego i jego oddania sprawom ojczyzny odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.