Drugi dzień szczytu UE na temat COVID-19 i klimatu

Klimat i walka z koronawirusem to tematy drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli.

Jeśli chodzi o COVID-19, to przywódcy między innymi zatwierdzą ustalenia negocjatorów dotyczące certyfikatów, które mają ułatwić podróżowanie w Unii bez konieczności poddawania się kwarantannie.Będą one zawierać informacje o zaszczepieniu, negatywnym wyniku testu lub przebytym zakażeniu. W sprawie klimatu liderzy powinni przyjąć wytyczne dla Komisji Europejskiej dotyczące realizacji prawa klimatycznego.Certyfikaty covidowe w całej Unii zaczną obowiązywać 1 lipca.- Chodzi o to by pomóc krajom członkowskim w przywracaniu podróżowania w bezpieczny i odpowiedzialny sposób - komentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der LeyenTeraz trwają testy techniczne sprawdzające czy kraje są gotowe do podłączenia do unijnej platformy by system weryfikacji dokumentów działał sprawnie.Drugi temat szczytu to klimat. W połowie lipca Komisja Europejska ma przedstawić pakiet przepisów dotyczących realizacji prawa klimatycznego. Chodzi między innymi zwiększenie celu redukcji emisji CO2 z 40-55 proc. w najbliższej dekadzie i o reformę systemu handlu emisjami.We wtorek przywódcy mają ustalić wytyczne dla komisji.