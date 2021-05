Koniec z jazdą "na zderzak" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zmiana przepisów będzie dotyczyła autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Od przyszłego tygodnia wchodzą w życie nowe zapisy prawa o ruchu drogowym. Normują one odległość, jaką należy zachować przy dużych prędkościach - mówi komisarz Mateusz Mićko z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.- Jeżeli poruszamy się z prędkością 100 km/h, musimy zachować odstęp minimum połowy naszej prędkości - czyli 50 metrów. To nie będzie oczywiście skrupulatnie sprawdzane co do metra, chodzi o zdrowy rozsądek, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu. Im szybciej się poruszamy, tym ciężej ocenić sytuację na drodze i trudniej zareagować na różne sytuacje - dodaje Mateusz Mićko.Zmiany w prawie o ruchu drogowym obejmą także obowiązek jazdy w nocy w terenie zabudowanym z prędkością do 50 kilometrów na godzinę oraz obowiązek zmniejszenia prędkości przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca.