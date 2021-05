Kolejny nielegalny salon gier w Szczecinie zlikwidowany

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej oraz Policji weszli do jednego z lokali w centrum Szczecina przy ul. Krzywoustego.

Mówiła o tym w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Izby Małgorzata Brzoza.



- Lokal był zamknięty, znany tylko zaufanym klientom. Trzeba było użyć siłowego wejścia, czyli wyważenie zamka i wejście - mówiła Brzoza.



W lokalu było dwoje graczy i jedna osoba z obsługi, którzy zostali przesłuchani. Zarekwirowano też komputery służące do gier.



To lukratywny biznes, bo prowadzący nie płacą podatków, a z takich salonów korzystają głównie osoby uzależnione od hazardu - dodała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej.



- W nielegalnych salonach gier automaty są tak ustawione, że co jakiś czas statystycznie jest wyliczane, kiedy będzie wypłacana wygrana. Te algorytmy są tak zmieniane, że wygranych praktycznie nie ma - mówiła Małgorzata Brzoza.



W ostatnich dwóch tygodniach tylko w Szczecinie Izba zlikwidowała trzy tego typu lokale.



Organizowanie gier hazardowych bez koncesji i pozwoleń zagrożone jest karą od 100 do 500 tys. zł, a w przypadku gier na nielegalnych automatach kara wynosi 100 tysięcy złotych od każdego urządzenia.