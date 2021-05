Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Radiowa misja specjalna z okazji Dnia Mamy rozpoczęta. Przez cały tydzień wysyłaliście zgłoszenia i pisaliście o swoich mamach same dobre rzeczy.

Teraz kolej na nas, dlatego Grzegorz Piepke wybrał się w trasę, by wręczyć niespodzianki waszym ukochanym kobietom z okazji ich święta.



- Do tej pory nie wiem, jak wychowałam ośmioro dzieci - mówi pani Stanisława. - Wszystkim serdecznie dziękuję, że pamiętają o mnie.



- Niesamowite, Agnieszko, kocham Cię bardzo - mówi kolejna obdarowana mama.



To nie koniec, bo wkrótce odwiedzimy kolejne mamy. Nagrodą jest zestaw kosmetyków od Ministerstwa Dobrego Mydła.